Violento choque en Belgrano: auto arrancó un poste de luz y se incrustó contra un local

La mañana del sábado comenzó accidentada en el barrio porteño de Belgrano, en donde se produjo un choque múltiple entre dos rodados, el cual terminó con uno de ellos impactando contra un poste de luz e incrustado contra una mercería.

Fuentes policiales informaron que el accidente se produjo cerca de las 5 del sábado y fue protagonizado por dos automóviles: un Volskwagen Voyage y un Toyota Yaris.

Según las primeras informaciones, ambos vehículos chocaron violentamente justo en la esquina de las calles Arcos y Mendoza, y uno de ellos arrancó un poste de luz y terminó incrustado contra una mercería, mientras que el segundo quedó con el frente destruido.

A su vez, el choque no solo provocó severos daños en los autos, sino que también afectó las vidrieras de otros dos locales aledaños.

Dos heridos en el siniestro

Por otra parte y según el personal policial, dos de los involucrados sufrieron politraumatismos leves, aunque ambos se encuentran fuera de peligro y ya fueron dados de alta tras recibir asistencia médica.

Por el operativo, el tránsito se encuentra cortado de manera total en la calle Arcos al 2100.

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