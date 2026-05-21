Manejaba borracho y estrelló su auto contra el frente de un banco

El barrio de Palermo fue testigo de un violento choque en el cual, un joven en estado de ebriedad impactó su automóvil contra el frente de una entidad bancaria, aunque por la hora en la que ocurrió el episodio no hubo víctimas de milagro.

Fuentes policiales informaron que el siniestro tuvo lugar en las primeras horas de este jueves en el cruce de la avenida Santa Fe y Scalabrini Ortíz, en donde un joven de 19 años impactó contra la sucursal del Banco Galicia por causas que se investigan.

Las primeras pericias realizadas por la Policía de la Ciudad indicaron que el Chevrolet Cruze blanco iba por Scalabrini Ortíz y al intenta doblar en la izquierda para retomar Santa Fe, siguió de la largo, subió a la vereda y chocó de frente contra la entidad bancaria, y por cuestiones de azar, nadie pasaba por el lugar.

Tras el impacto, personal de la Comisaría de la Comuna 14 A se acercó al lugar donde encontró al joven de 19 años junto a una chica de la misma edad, que sufrió lesiones leves pero que no requirió un traslado a un nosocomio cercano, más allá de la llegada de una ambulancia del SAME.

Alcoholemia positiva





En tanto, el joven (cuyos datos filiatorios no fueron revelados) fue sometido al test de alcoholemia, y el mismo arrojó el resultado de 1,25 de alcohol en sangre, con lo cual se le labró la correspondiente acta de infracción y fue derivado a la dependencia policial.

Finalmente, el impacto fue tan fuerte que los airbags del rodado se activaron y el frente del automóvil quedó casi destruido, por lo que la zona quedó cortada al tránsito en algunos carriles.

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