Video: una periodista fue atropellada por un patrullero mientras transmitía en vivo desde una comisaría

El impactante suceso quedó registrado por las cámaras del canal y generó conmoción entre los televidentes. La periodista brasileña Júlia Cabrero protagonizó un impactante episodio en São Gonçalo luego de ser atropellada por un patrullero mientras realizaba una transmisión en vivo desde la puerta de una comisaría.

El incidente ocurrió cuando la reportera se encontraba haciendo un móvil periodístico frente al Distrito Policial 74°. En medio de la cobertura, una camioneta de la Policía Militar comenzó a dar marcha atrás desde la salida del estacionamiento sin advertir la presencia de la periodista detrás del vehículo.

En la transmisión se observó el momento exacto en que el patrullero impactó contra Cabrero y la hizo caer al piso. Tras el choque, el noticiero interrumpió inmediatamente la emisión en vivo mientras crecía la preocupación por el estado de salud de la joven.

Luego de varios minutos, Júlia Cabrero volvió a aparecer en pantalla para llevar tranquilidad tanto a sus compañeros como a la audiencia. La periodista aseguró que no había sufrido heridas de gravedad y explicó que el episodio "fue solo un susto".

Más tarde, en declaraciones al portal local Splash, la cronista reiteró que se encontraba en buen estado de salud y agradeció la preocupación de quienes siguieron el incidente en directo. El video del accidente comenzó rápidamente a circular en redes sociales y medios brasileños.

Tras el hecho, la Policía Militar de Río de Janeiro emitió un comunicado en el que explicó que el patrullero involucrado posee puntos ciegos que dificultan la visibilidad durante determinadas maniobras.