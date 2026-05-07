Apuñaló a su peluquero por la espalda porque no le gustó cómo le dejó el flequillo

Un violento episodio se registró en un salón de belleza de la localidad brasileña de San Pablo, cuando una mujer apuñaló por la espalda a su peluquero porque no le gustó cómo le dejó el flequillo.

La secuencia, registrada de forma íntegra por las cámaras de seguridad del local ubicado sobre la Avenida Marquês de São Vicente, mostró el momento en que Laís Gabriela Barbosa da Cunha irrumpió en el sector de trabajo y, sin mediar palabra, extrajo un cuchillo de su bolso y apuñaló por la espalda a Eduardo Ferrari, el estilista que en ese instante se encontraba atendiendo a otra persona.

El antes y el después del corte de la mujer, el motivo que desató la furia.

Tras el impacto, Ferrari logró huir del salón para ponerse a salvo, mientras que el personal de seguridad y otros empleados del comercio interceptaron a la atacante hasta que arribaron las fuerzas policiales.

El "flequillo de Cebollita": la insólita justificación

Posteriormente, la agresora grabó un video que se viralizó en redes sociales donde intentó explicar su accionar. En el descargo, Barbosa da Cunha aseguró que el profesional "arruinó" su cabello al utilizar una técnica de tijera-navaja.

"Mi flequillo parece el de Cebollita" afirmó la mujer, haciendo referencia al icónico personaje de la historieta brasileña Mónica y sus amigos. Además, alegó que intentó reclamar vía WhatsApp pero que, al no recibir respuesta durante 48 horas, decidió presentarse en el local.

Antes del ataque físico, la clienta también habría atacado con insultos de carácter homofóbico contra el peluquero. Tras ello, fue detenida por la Policía y por estas horas permanece bajo custodia policial. Mientras tanto, se conoció que la justicia brasileña investiga el caso bajo la carátula de agresión calificada e intento de homicidio.