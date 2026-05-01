Atacó a sus padres con un cuchillo para intentar robarles: terminó detenido

Un hombre de 36 años atacó con un cuchillo a sus papás de 71 años e intentó robarles en el barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires. El acusado tenía una restricción de acercamiento y recibió una prisión preventiva.

El agresor se había acercado al domicilio de sus padres e ingresó por una puerta entreabierta. En ese momento sacó el arma blanca, amenazó a la pareja de adultos mayores e intentó llevarse un televisor de 32 pulgadas.

Según informaron, el acusado tiene consumos problemáticos de sustancias se encuentra en situación de calle y cuenta con antecedentes de conductas violentas en el ámbito barrial. Además, había sido declarado inimputable en otros casos.

La madre del imputado había activado un botón antipánico que le habían asignado por otros casos de violencia filio-parental, por lo que efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron al domicilio y pudieron detener al hombre.

El acusado afronta cargos por los delitos de amenazas, tentativa de robo y desobediencia a la autoridad, además, solicitaron un informe detallado sobre el estado de salud mental y la situación familiar en la que vive.



