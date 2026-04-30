Investigan a una adolescente de 14 años por realizar amenazas a escuela secundaria

Una adolescente, de 14 años, es investigada por la Justicia, al estar sindicada de haber efectuado amenazas a los integrantes de una escuela secundaria, en un suceso que se registró en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que las diligencias comenzaron el 17 de abril, tras radicarse una denuncia que hacía referencia a publicaciones en redes sociales realizadas por una estudiante, las cuales contenían amenazas con armas de fuego que eran dirigidas a la Escuela de Educación Secundaria N° 6 Doctor René Favaloro, situada en Avellaneda al 900, casi en el cruce con la avenida San Martín (ruta provincial 28).

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Por este motivo los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) del distrito llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda habitada por la sospechosa y en base a directivas impartidas por Alejandra Vanesa Piqué, fiscal de Unidad Funcional N° 6 perteneciente a los tribunales locales.

La requisa

Trascendió que, al requisar la propiedad, los uniformados consiguieron incautar una tablet, un pendrive y un aparato de telefonía celular.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Intimidación pública", la magistrada Mirta Liliana Guarino, titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de la jurisdicción.

Por F.V.

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