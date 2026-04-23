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Jueves, 23 de abril de 2026

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ALARMANTE

Investigan a siete adolescentes por intimidación pública a dos escuelas

Los casos ocurrieron en la zona oeste del Gran Buenos Aires. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Siete adolescentes son investigados por los funcionarios de la Justicia al estar sindicados de efectuar actos de intimidación pública a dos escuelas, en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que cuatro de los implicados tienen 14 años, y los restantes 16, 17 y 19.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, dichas denuncias habían sido radicadas por las autoridades de la Escuela Técnica N° 4, situada en el cruce de Chilavert y Roberto Payró, y de la Escuela de Educación Secundaria N° 10, ubicada en la esquina de Bolivia y Lisandro de la Torre, el 17 de abril y el 20 de abril, respectivamente.

Los allanamientos

Trascendió que se llevaron adelante seis allanamientos en distintas fincas y que los mismos estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de esa zona, en base a las directivas impartidas por la doctora Alejandra Vanesa Piqué, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 6 del distrito.

En las requisas fueron incautados una computadora, un CPU, una pistola Bersa Thunder 22 largo, un rifle, dos armas de aire comprimido y 17 aparatos de telefonía celular.

Los expedientes

Consta en los expedientes que las diligencias comenzaron a raíz de la publicación en las redes sociales de textos e imágenes con amenazas mediante armas de fuego, dirigidas a las comunidades educativas de los mencionados establecimientos.

Intervino en las causas penales, que preventivamente se mantienen caratuladas "Intimidación pública", la magistrada Mirta Liliana Guarino, titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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