Ir a la escuela con miedo: otro alumno llevó un arma y se la mostró a sus compañeros

La alarmante seguidilla de amenazas de ataques armados y tiroteos en las escuelas de todo el país mantiene en vilo a comunidades educativas en más de ocho provincias. En ese marco, María, madre de una adolescente, destacó en diálogo con Crónica la importancia de reforzar los controles y propinar sanciones más duras.

"Mi hija no está yendo al colegio porque tiene miedo, incluso a los directivos que amenazan a los chicos para que no viralicen lo que sucede", sostuvo la mujer, quien manifestó estar en contra de que se les quite a los chicos el celular. En las últimas horas, otro alumno llevó un arma en un establecimiento de la localidad bonaerense de Avellaneda y se la mostró a sus compañeros.

"En pandemia los obligamos a tener clases por Zoom y hoy se los queremos sacar", agregó.

Los recientes casos hizo que se activaran los protocolos de emergencia y operativos de seguridad. Los incidentes, que incluyen pintadas en baños con mensajes como "Mañana tiroteo" y advertencias en redes sociales, ya derivaron en múltiples allanamientos, secuestro de dispositivos móviles y la detención o imputación de varios adolescentes en distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

La tendencia, que combina mensajes en redes sociales con llamados anónimos, ha forzado la implementación de protocolos de evacuación de emergencia y ha puesto en alerta a las brigadas de explosivos y fuerzas policiales de diversos distritos. n con la cartera educativa, reforzó esta semana los protocolos de intervención en establecimientos escolares tras una seguidilla de incidentes que involucraron a menores portando armas de fuego dentro de las aulas.

La preocupación oficial se disparó luego de que, en los últimos diez días, se detectaran tres casos similares en distintas localidades. Según fuentes policiales, la mayoría de estos hechos fueron alertados por los propios compañeros de los implicados, quienes advirtieron la presencia de las armas a través de redes sociales o por exhibición directa en el recreo. En todos los casos, las armas pertenecían al entorno familiar directo o habían sido adquiridas en el mercado ilegal.

Las autoridades provinciales informaron que el procedimiento estándar ante estos hallazgos prioriza el resguardo de la integridad física de los alumnos. "No se busca la criminalización del menor como primera medida, sino el desarme inmediato y la contención psicológica, aunque la ley nos obliga a iniciar la causa judicial correspondiente por tenencia ilegal de arma de fuego", explicaron desde la Dirección General de Cultura y Educación.

Talleres de concientización y más seguridad en las escuelas





Como respuesta inmediata a las amenazas, se han intensificado las jornadas de concientización y los talleres de convivencia. En paralelo, algunos distritos evalúan la implementación de lockers externos o el uso de mochilas transparentes, aunque estas medidas aún generan debate por su impacto en la privacidad de los estudiantes.

Por el momento, los menores involucrados fueron apartados de las clases presenciales bajo un régimen de continuidad pedagógica domiciliaria, mientras los peritos balísticos determinan el origen del armamento secuestrado.