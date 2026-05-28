"¡Sos mía o de nadie!": se subió al capot de la camioneta en la que viajaba su ex novia, intentó romper el parabrisas y la amenazó de muerte

Una joven tucumana que había denunciado a su ex novio ante la Justicia decidió subir a las redes sociales un video reciente que filmó durante uno de los ataques de furia del muchacho, que se trepó al capot de una camioneta y pegó algunas piñas al grito de "sos mía o de nadie". Tras la repercusión que tuvo la filmación, el hombre fue detenido en la ciudad tucumana de Concepción.

La mujer denunció de esa forma el acoso, hostigamiento y amenazas constantes que padece desde hace un tiempo por parte del hombre de alrededor de 35 años.

El sujeto, identificado como Luciano Nieva, trabaja como taxista en la ciudad. Y, según el comisario Marcos Barros, fue arrestado el miércoles por disposición judicial.

De acuerdo a la denuncia que trascendió en las redes, el último episodio de violencia se produjo en la madrugada del domingo pasado cuando la joven se encontraba con una amiga en el asiento de acompañante de una camioneta. En ese momento, la chica fue increpada por su ex, que comenzó a perseguirla, con reclamos hasta que estalló por su negativa a prestarle atención.

El sujeto hostiga de manera diaria a su ex pareja, a pesar de que la relación terminó hace muchos años.

Las imágenes muestran cómo el hombre se trepa al capot de la camioneta, golpea el parabrisas y comienza a amenazar a la joven, en medio de gritos de desesperación de la amiga que duda entre seguir la marcha, frenar o llamar a la policía.

De hecho, en el video se escucha la conversación de las jóvenes cuando dicen "seguí adelante, pará y llamá a la policía, que nos ayuden".

Al parecer esta no fue la primera vez que el muchacho actúa en forma hostil contra su ex novia, dado que la joven asegura que desde hace casi 10 años padece el acoso.

La denunciante aseguró que el joven conoce al detalle sus movimientos cotidianos y usa perfiles falsos y distintos números de teléfono para contactarse con ella y continuar con el hostigamiento.

La joven realizó denuncias ante la Justicia contra su ex y logró que le impusieran una medida de restricción de acercamiento vigente que el domingo último el muchacho violó y logró asustarla.

"Salí con él durante un año cuando tenía 16. Hoy tengo 32". Con ese testimonio, M.C. reveló el origen de una historia que, según denunció, se transformó con el paso de los años en una pesadilla marcada por el acoso, amenazas y ataques violentos.

La víctima aseguró que el hostigamiento no era nuevo. Según relató, después de haber mantenido una relación sentimental durante la adolescencia, el hombre reapareció años más tarde y comenzó a seguirla constantemente. Primero eran mensajes aislados y saludos ocasionales, pero con el tiempo -según la denuncia- el comportamiento se volvió obsesivo y cada vez más violento.

"Lo del domingo fue tremendo. Temimos por nuestras vidas. Fue un milagro que el parabrisas no se rompiera por la violencia con que golpeaba", afirmó la joven tras la viralización del video que terminó exponiendo públicamente el caso.