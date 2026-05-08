Reabrieron la causa por presunto abuso sexual contra los ex jugadores de Vélez

La Justicia de Tucumán decidió reabrir la causa por abuso sexual contra los exjugadores de Velez, Sebastián Sosa, Brian Cufre, Abel Osorio y José Florentín y revisarán el fallo que se dictó a fines de 2025.

Tras el recurso de amparo presentado por la querella, se revisarán de forma integral todas las pruebas que se habían presentado y determinaron el sobreseimiento de los imputados con el argumento de "inexistencia de delito".

Además, en este pedido remarcaron que hubo una valoración arbitraria de los hechos y provocó una omisión de pruebas fundamentales sobre la vulnerabilidad de la víctima cuando se consideró que no hubo una falta de consentimiento entre la joven y los futbolistas.

Cómo se produjo el hecho

Durante la madrugada del 3 de marzo de 2024, luego de un partido entre Atlético Tucumán y Velez, una joven periodista de 24 años habría sido invitada por el entonces arquero del "Fortín", Sebastián Sosa, a compartir la concentración en el Hotel Hilton de Tucumán.

Según la denuncia de la comunicadora, luego de tomar una bebida comenzó a sentirse mal y posteriormente habría sido abusada sexualmente por los cuatro futbolistas que están imputados en la causa.

Luego de que se diera a conocer la denuncia, desde el club de Liniers activaron el protocolo para casos de violencia de género y optaron por rescindir los contratos de los cuatro jugadores del plantel profesional.

Con la reapertura de la causa se analizarán nuevamente los testimonios recolectados en marzo de 2024, los peritahes tecnológicos y se pondrá principal énfasis en los mensajes previos entre la víctima y los imputados, además de los registros de las cámaras de seguridad del hotel.



