Estudiantes suspendió a su entrenador de boxeo acusado de abusar sexualmente de una alumna durante cuatro años

El Club Estudiantes de La Plata suspendió de manera preventiva a un entrenador de boxeo denunciado por abuso sexual reiterado contra una joven que era su alumna.

La causa ya está en manos de la Justicia platense, que investiga hechos que habrían ocurrido durante los últimos cuatro años. Es la fiscal María Eugenia Di Lorenzo la que está en frente del caso.

Según la denuncia, el acusado habría aprovechado su posición de autoridad y la situación de vulnerabilidad de la víctima para incurrir en conductas de acoso y violencia sexual de forma sostenida.

Los hechos habrían comenzado en 2021, cuando la joven tenía 16 años y daba sus primeros pasos en el boxeo. El acusado era su instructor y era quien la trasladaba hasta los entrenamientos.

El episodio más grave

El punto de mayor violencia relatado en la denuncia ocurrió después de una exhibición de boxeo en Buenos Aires.

De regreso en La Plata, cerca de la medianoche, el entrenador habría desviado el camino y llevado a la joven en contra de su voluntad a un hotel de la ciudad, donde se habría producido el sometimiento sexual.

La víctima describió haber quedado en estado de parálisis. Los abusos, según su testimonio, se repitieron principalmente en la vivienda del sospechoso hasta que en diciembre de 2025 la joven decidió denunciar. Ante eso, el acusado habría intentado encuadrar los hechos como una "relación amorosa", algo que la víctima rechazó categóricamente.

El protocolo del club

Ante la gravedad de la denuncia, Estudiantes de La Plata emitió un comunicado y activó de forma inmediata su Protocolo Institucional de Acción para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia de Género. El Área de Género y Diversidad del club intervino de inmediato.

La Comisión Directiva resolvió la suspensión preventiva de todas las funciones del trabajador denunciado para garantizar el desarrollo del proceso judicial sin interferencias.

Desde el club exigieron a la comunidad y a los medios actuar con "máxima responsabilidad" y evitar difundir datos que permitan identificar a la víctima.

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