Se quitó la vida tras denunciar a su tío por abuso: el acusado intentó fugarse pero terminó detenido

Penélope Vázquez, de 19 años, se quitó la vida en Florencio Varela luego de haber denunciado a su tío por haberla abusado sexualmente durante varios años de su adolescencia. Vecinos y allegados de la víctima marcharon para exigir Justicia.

Según explicaron sus propios familiares, la chica se encontraba atravesando una profunda crisis de angustia y un dolor insoportable producto de las reiteradas agresiones físicas que padeció cuando era menor de edad.

Sus seres queridos exigieron justicia. (Foto: gentileza La Colmena)

Penélope había tomado el valor de presentarse ante la Justicia para denunciar formalmente por abuso sexual a Raúl Ojeda. El acusado es el marido de la hermana de la mamá de la víctima, quien convivió con ella tiempo atrás.

A pesar de la denuncia formal, los tiempos judiciales no acompañaron el sufrimiento de la joven. De acuerdo con los registros del caso, el juicio oral contra el imputado recién estaba programado para abril del año 2027.

La situación se tornó intolerable para Penélope, quien el sábado decidió poner fin a su vida en su vivienda del barrio Martín Fierro. Sus seres queridos manifestaron con dolor que se trataba de una chica llena de sueños, proyectos y con todo un futuro por delante.

La denuncia de abusos

Según la denuncia, los abusos iniciaron cuando la víctima tenía 13 años. En aquella época, vivía en la misma propiedad que el hombre denunciado.

Fue recién a los 15 años cuando el calvario de la adolescente comenzó a salir a la luz. Tras lograr mudarse de domicilio, la menor pudo romper el silencio y empezar a relatar detalladamente los abusos a los que era sometida por su tío.

Durante una masiva movilización realizada en las últimas horas en Florencio Varela, los manifestantes expresaron su repudio ante la inacción institucional. Reclamaron que el caso no quede impune y que las denuncias de este tipo sean tratadas con la celeridad que requieren.

En medio del dolor social por la muerte de la joven, los investigadores policiales obtuvieron una prueba clave. Se consiguieron imágenes tomadas por cámaras de seguridad de la zona donde se observó al sospechoso saliendo de su domicilio particular cargando varias valijas.

La fiscal Vanesa Maiola dispuso un operativo policial de urgencia que culminó con la inmediata detención de Raúl Ojeda.

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