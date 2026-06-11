Hallaron muerta a una joven de 15 años que denunció haber sido víctima de abuso sexual

La comunidad de la localidad bonaerense de Melchor Romero se encuentra conmocionada luego de que una adolescente de 15 años, que denunció haber sido víctima de un abuso sexual, fuera hallada sin vida en el interior de su vivienda.

Fuentes policiales informaron que fue la madre quien encontró el cuerpo de Zahiara Jazmín Quispe. La mujer afirmó que venía observando que su hija estaba cabizbaja y envuelta en un cuadro emocional al que definió como "preocupante y depresivo".

Todas las noticias de Crónica, en vivo





La joven había denunciado ser víctima de un abuso sexual y la causa judicial estaba radicada en el partido bonaerense de Florencio Varela. El acusado, identificado como Raúl Ojeda, continúa en libertad, mientras que el expediente se tramita en la Fiscalía 8, a cargo de Alejandra Ruggeri, bajo la carátula de "corrupción y abuso sexual de menores".

Tras el hallazgo del cadáver de la chica se abrió una causa por "averiguación de causales de muerte", cuyo expediente se tramita en la Fiscalía 6 de La Plata, a cargo de Patricio Barraza. "No se encontraron accesos forzados, ni faltantes de valor", sostuvo un vocero judicial.

Investigación en marcha





Los investigadores remarcaron que la muerte de la menor se investiga como un presunto "suicidio", al tiempo que en estas horas se aguarda por el resultado de la autopsia y las declaraciones testimoniales.

El mensaje de la escuela donde iba la joven fallecida (Redes).

Zahiara concurría a la Escuela de Enseñanza Secundaria Número 22, ubicada en 520 y 138 bis. Ante este trágico escenario, la comunidad educativa del colegio dispuso un día de duelo, envió sus condolencias a la familia y emitió un comunicado en las redes sociales.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



