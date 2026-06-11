Detuvieron a un hombre acusado de realizar falsos castings de modelos para cometer abusos

La Policía detuvo a un sujeto en el barrio de San Nicolás, que está acusado de liderar una empresa de falsos castings de modelos por redes sociales y abusar de las víctimas. El imputado tiene antecedentes penales que complicarían aún más su situación.

Fuentes policiales informaron que la causa se inició el 6 de marzo tras las denuncias de dos jóvenes (22 y 25 años), que se contactaron con el imputado después de ver en redes sociales publicaciones de una agencia de modelos que convocaba chicas de entre 13 y 23 años, y mostraban casos de éxito.

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Según declararon las damnificadas, el hombre se presentaba como productor de la empresa y era quien durante los encuentros les tomaba medidas corporales y fotografías, en circunstancias que fueron consideradas constitutivas de abuso sexual.

A partir de las denuncias, se llevó adelante una investigación que permitió individualizar al imputado, de 39 años, y también la recopilación de publicaciones de otras jóvenes que relataban situaciones similares, destacó NA. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención y durante el operativo se le secuestró un auto Chevrolet Corsa y dos celulares.

Detención en la calle





En tanto, la actual investigación es llevada adelante por la División Delitos contra la Integridad Sexual y permitió detener al imputado en la vía pública, en la zona de las calles Tucumán y Montevideo, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48.

El acusado había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional en diciembre de 2017, tras una denuncia radicada en marzo de 2013 por el delito de abuso sexual reiterado en dos oportunidades. En 2022, dicha causa fue archivada por haberse cumplido las reglas de conducta impuestas al condenado.

A su vez, el imputado registraba otra denuncia por abuso sexual radicada en 2025, la cual presentaba similitudes sustanciales respecto de la modalidad empleada para captar y abordar a las víctimas. Esa causa fue unificada con la que se le abrió este año y ahora se determinó su detención.

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