Más controles por amenazas de tiroteos escolares: en un colegio prohibieron mochilas y exigieron bolsas plásticas transparentes

El incremento de amenazas de ataques armados en escuelas generó preocupación en distintas provincias del país y derivó en la implementación de nuevas medidas de seguridad. Frente a este escenario, autoridades provinciales y educativas comenzaron a aplicar operativos de control, inspecciones de pertenencias y acciones preventivas para evitar situaciones de riesgo.



Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en una escuela ubicada en la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando. Allí, la dirección del establecimiento resolvió que los estudiantes no ingresen con mochilas. En su lugar, los alumnos pueden llevar sus útiles, una carpeta y la cartuchera dentro de bolsas plásticas transparentes, lo que permite revisar fácilmente el contenido al momento del ingreso.

Las medidas no se limitaron a la provincia de Buenos Aires. En la ciudad chubutense de Puerto Madryn se realizaron allanamientos en las viviendas de dos adolescentes de 16 años. Ambos están involucrados en una causa judicial por intimidaciones vinculadas con amenazas de tiroteos.

En Salta también se reforzó la seguridad en escuelas. Según informaron medios locales, en uno de los establecimientos educativos se revisaron más de 400 mochilas durante la jornada para verificar que no hubiera elementos peligrosos.

Una situación similar se registró en Tucumán, donde las autoridades decidieron aumentar la presencia policial en las puertas de los colegios y profundizar los controles durante el ingreso de los estudiantes.

Por su parte, en Santa Fe el gobierno provincial anunció que este lunes brindará una conferencia de prensa para presentar recomendaciones y medidas preventivas dirigidas tanto a las familias como a los directivos de las instituciones educativas.

El crimen en la escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, desató una ola de amenazas en los colegios.

En tanto, varios establecimientos de Corrientes informaron que durante la jornada del lunes los alumnos asistieron sin mochilas. La decisión buscó agilizar los controles en las entradas y evitar demoras al comienzo de las clases, informó NA.

Otra de las provincias que tomó iniciativas fue Misiones. Desde el Ministerio de Educación se lanzó un programa orientado a distribuir materiales de orientación para familias, docentes y equipos directivos. El objetivo es fortalecer la convivencia escolar y mejorar la detección temprana de posibles situaciones de riesgo.

Si bien las medidas adoptadas varían según cada jurisdicción, todas las provincias coinciden en un mismo punto: reforzar la vigilancia y los mecanismos de prevención en las escuelas ante la seguidilla de amenazas que se registraron en distintos puntos del país.