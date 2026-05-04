"¿No te da vergüenza?": una abuela deberá pagar $5 millones por amenazas escolares de su nieto
En Santa Fe, los responsables de menores que hicieron amenazas escolares deben pagar los operativos policiales. Este fin de semana se cursaron 11 notificaciones por más de $36 millones.
Una abuela de Santa Fe recibió la visita de la Policía Provincial y una boleta de $5.802.007 por las amenazas escolares que había realizado su nieto. Su reacción fue inmediata: "¿Qué hiciste, no te da vergüenza?", le increpó al menor frente a los agentes, en medio de su indignación por la multa millonaria.
El caso se enmarca en la política del Gobierno de Santa Fe que obliga a los adultos responsables de menores autores de intimidaciones escolares a pagar el costo exacto de cada operativo policial desplegado.
Entre el viernes y el sábado, las autoridades cursaron 11 notificaciones en los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín, por un total de $36.018.361.
"A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones", explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Cinco días para pagar o va a Fiscalía de Estado
Los responsables tienen un plazo de cinco días para abonar. Si no lo hacen, los antecedentes pasan a la Fiscalía de Estado. "No es broma; es un delito. Y no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de cada operativo", advirtió Cococcioni.
Los montos varían según los recursos afectados: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio policial.