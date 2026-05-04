"¿No te da vergüenza?": una abuela deberá pagar $5 millones por amenazas escolares de su nieto

Una abuela de Santa Fe recibió la visita de la Policía Provincial y una boleta de $5.802.007 por las amenazas escolares que había realizado su nieto. Su reacción fue inmediata: "¿Qué hiciste, no te da vergüenza?", le increpó al menor frente a los agentes, en medio de su indignación por la multa millonaria.

El caso se enmarca en la política del Gobierno de Santa Fe que obliga a los adultos responsables de menores autores de intimidaciones escolares a pagar el costo exacto de cada operativo policial desplegado.

Entre el viernes y el sábado, las autoridades cursaron 11 notificaciones en los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín, por un total de $36.018.361.

El gobierno de Santa Fe obliga a los padres de los menores a pagar los costos de los operativos.

"A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones", explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Cinco días para pagar o va a Fiscalía de Estado

Los responsables tienen un plazo de cinco días para abonar. Si no lo hacen, los antecedentes pasan a la Fiscalía de Estado. "No es broma; es un delito. Y no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de cada operativo", advirtió Cococcioni.

Los montos varían según los recursos afectados: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio policial.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy