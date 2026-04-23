Otro grupo de chicos se fotografió con armas de fuego dentro de un colegio: "Amenazan de muerte"

La ola de amenazas que sacude a las escuelas del país sumó en las últimas horas un nuevo y perturbador episodio. En un contexto de creciente sensibilidad por la seguidilla de posibles tiroteos, se dieron a conocer imágenes que muestran a un grupo de alumnos exhibiendo armas de fuego en el interior de un establecimiento escolar.

Lo que comenzó como mensajes intimidatorios en redes sociales o pintadas en baños, escaló a niveles nunca antes vistos. Las autoridades ya no solo lidian con "retos virales", sino con situaciones de portación de armamento real o réplicas que obligaron a la intervención inmediata.

En diálogo con Crónica, Gonzalo, padre de un niño que asiste a un colegio donde se llevaron a cabo estos amedrentamientos, señaló: "Las amenazas siguen estando. Los chicos más grandes crearon un Instagram desde donde mandan mensajes", dijo.

"Las autoridades deberían coordinar un trabajo de prevención en conjunto con la Policía, pero está muy lejos de llevarse a cabo. Hasta el momento no tomaron medidas de seguridad", continuó.

Además sostuvo que es indispensable que en el calendario escolar se incoporen medidas de seguridad, como enseñarle a los alunos a evacuar en caso de una balacera, algo que no es ajeno en la Argentina si se tiene en cuenta el reciente caso sucedido en Santa Fe, donde un alumno mató a tiros a otro en la entrada de su colegio.

Según trascendió, hay provincias que ya adoptaron este tipo de medidas, como así también revisar las mochilas antes de entrar a clases o recomendar el uso de bolsas de plástico transparentes.