Los alumnos llevan bolsas plásticas en lugar de mochilas por las amenazas de tiroteos escolares: "Locura"

Una ola de amenazas de tiroteos, vinculada a desafíos virales en redes sociales, forzó a numerosas escuelas del país a adoptar medidas extremas de control. La restricción más llamativa fue la prohibición del ingreso con mochilas, reemplazándolas por bolsas plásticas transparentes para prevenir el ingreso de armas a las aulas.

Crónica recorrió un colegio de Villa Domínico, provincia de Buenos Aires, para dialogar con los padres, quienes manifestaron sus opiniones tras la medida. "Nunca pensamos llegar a este extremo, es una locura", dijo una madre, quien explicó: "Mi hija solo vino con la carpeta del día y la cartuchera". En tanto, otro padre relató: "Hay mucho temor".

En la ciudad de Trelew, la Escuela N° 792 "Libertador Gral. San Martín" fue una de las pioneras en aplicar esta normativa tras el hallazgo de un mensaje intimidatorio en un baño de varones.

Una situación similar se vivió en el Gran Buenos Aires, donde establecimientos de localidades como Virreyes también exigieron a sus alumnos asistir sin mochilas debido a pintadas y mensajes amenazantes que circulan en plataformas como TikTok.

El fenómeno no es aislado: instituciones en Mendoza, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Misiones y San Luis reportaron incidentes similares que derivaron en requisas, presencia policial en los ingresos y un ausentismo que en algunos casos superó el 60%.

"Ya no es una broma; es un delito de intimidación pública", advirtieron autoridades educativas, quienes instaron a las familias a involucrarse en el control de la actividad digital de los menores.

La justicia ya inició investigaciones en varias provincias, logrando la identificación y demora de menores vinculados a la difusión de estos mensajes. Mientras tanto, los Ministerios de Educación provinciales mantienen activos sus protocolos de convivencia para garantizar la continuidad de las clases en un entorno seguro.