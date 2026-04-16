Una alumna apuñaló cuatro veces a un compañero en la puerta de una escuela

Una alumna de primer año apuñaló cuatro veces en el cuello y la espalda a un compañero de tercer año en la puerta de la Escuela Secundaria N°4 de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

El grave caso de violencia escolar ocurrió cuando los menores esperaban para entrar al establecimiento. La víctima cayó al suelo, mientras otros adolescentes intentaron asistirlo y pedían ayuda a gritos.

La agresora ingresó al colegio y se escondió dentro para evitar ser retenida por compañeros y padres que estaban en el lugar. Un fuerte operativo policial tomó el control de la escena.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón para una revisión integral. Su familia confirmó que está fuera de peligro.

Celos de la ex como móvil

Se inició una causa en el fuero penal juvenil y las autoridades investigan el vínculo previo entre los dos estudiantes. La tía de la víctima habló con los medios y aportó el contexto que explica el ataque.

"Parece que ella se sintió celosa de la ex", contó. Según relató, la alumna le exigía al chico que eliminara de su celular a su ex novia y a primas y tías de edad similar.

Las amenazas no se limitaron al joven. La acusada también habría hostigado a una prima de la víctima. Cuando la chica le aclaró que no había nada entre ellos, la respuesta fue directa y amenazante: "Tu primo ya fue".

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