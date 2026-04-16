Imparable: más amenazas de tiroteos y masacres en escuelas de todo el país

Una serie de amenazas de tiroteos y matanzas escolares en distintos establecimientos educativos de la Argentina se registraron en las últimas horas, lo que desató que se tomaran medidas de extrema urgencia, como la revisión de mochilas y un refuerzo de la seguridad.

Mientras tanto, la Justicia busca establecer si se trató de un reto viral en redes sociales o si está asociado a una intimidación concreta. Cabe destacar que el 30 de marzo último un alumno de 15 años asesinó a otro, de 13, dentro de su colegio en San Cristóbal, Santa Fe.

La violencia escolar no cesa



En las últimas horas se conocieron casos en la provincia de Buenos Aires, como Florencio Varela e Ituzaingó, Capital Federal, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y hasta Tierra del Fuego.

"Mañana 15/4 tiroteo, no vengan", apareció escrito en una pared de la provincia de Córdoba, mensaje similar al que fue hallado después en el barrio porteño de Caballito y en la ciudad de La Plata.

Una de las medidas tomadas por las autoridades fueron la organización de reuniones y la activación de protocolos para saber los pasos a seguir.

A su vez, se supo que el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, firmó un decreto para reforzar las medidas de prevención, control y sanción frente a situaciones en las escuelas.