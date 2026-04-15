Amenaza de tiroteo en el colegio de Vélez: "Esto va a ser una morgue"

A la ola de amenazas de tiroteos planteadas por anónimos en distintos colegios del país se sumó la escuela Dalmacio Vélez Sársfield, que en la mañana del martes suspendió las clases hasta que la policía realizara las respectivas investigaciones. En uno de los baños del establecimiento se encontró una pintada con una amenaza de tiroteo.

El hecho ocurrió el martes, cuando alumnos del colegio fueron al baño de hombres y se encontraron con una escalofriante pintada en una de las puertas, que decía: "Jueves 16/4, tiroteo. Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue".

Inmediatamente, los chicos avisaron a las autoridades del lugar, quienes llamaron a la policía e hicieron la denuncia respectiva. Más tarde, elevaron un comunicado en el cual notificaron a los padres del hecho e intentaron llevar calma por la situación.

Al momento de llegar los efectivos policiales, estos retiraron la puerta el baño que estaba escrita con la amenaza y pidieron las cámaras de seguridad que tiene el establecimiento educativo, y en las mismas se pudo ver a los responsables de la situación. Tras ser identificados, los padres fueron llamados por las autoridades para ser notificados.

En la mañana del miércoles, se apersonó personal del Ministerio de Educación, Seguridad y policías para evaluar la situación, y más tarde, se reanudaron las clases que fueron suspendidas el martes.

Por otra parte, se sabe que el club tiene seguridad privada para proteger a los alumnos y personal del colegio, y que también formaron parte del operativo que se llevó a cabo en el club del barrio de Liniers.

Otros episodios de violencia escolar



Esta situación se suma a varios hechos que hubo en el país, en el cual tuvo su principal comienzo en la localidad santafesina de San Cristóbal, en donde Ian Cabrera (13) murió tras ser baleado por un compañero de 15 años.

Tras esta situación, varios colegios situados en distintas localidades de nuestro país como en Santa Cruz, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos y Neuquén, entre otros, y que forma parte de un reto de la red social TikTok, de escribir este tipo de mensajes.

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