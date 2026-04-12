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Domingo, 12 de abril de 2026

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Amenaza de tiroteo en una escuela de Entre Ríos: identificaron como autora a una alumna de 16 años

La estudiante de sexto año habría escrito "10/04/2026 Tiroteo" en el baño del colegio y enviado correos intimidatorios. La División Cibercrimen rastreó los mensajes y ordenaron un allanamiento.

Una alumna de 16 años del Instituto Nuestra Señora de la Merced, en La Paz, Entre Ríos, fue identificada como la presunta autora de una amenaza de tiroteo que paralizó a la comunidad educativa. 

La División Cibercrimen rastreó el origen de los mensajes y la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio el jueves pasado.

Todo comenzó cuando encontraron una inscripción en el baño de mujeres del colegio: "10/04/2026 Tiroteo". Además, la estudiante habría enviado dos correos electrónicos intimidatorios a la casilla oficial de la institución.

La escuela de la amenaza de tiroteo (Gentileza El Once)
La escuela de la amenaza de tiroteo (Gentileza El Once)

Por orden judicial, secuestraron un celular y una notebook que serán peritados para determinar la autoría. Durante el procedimiento también revisaron la mochila de la adolescente: no encontraron elementos peligrosos.

La denuncia la radicaron las autoridades del colegio, que también activaron protocolos de seguridad de inmediato. Intervino la Policía, la Fiscalía y el Consejo General de Educación (CGE).

La amenaza generó ausentismo masivo


La amenaza generó un gran ausentismo: muchos padres decidieron no llevar a sus hijos por precaución. El colegio implementó ingreso escalonado y recomendó que los alumnos concurrieran acompañados por un adulto.

En la jornada posterior, desplegaron un operativo policial -con agentes de civil incluidos- en las inmediaciones del establecimiento, ubicado en Belgrano al 900.

Desde el colegio comunicaron que el equipo de abordaje de situaciones complejas del CGE trabajará junto al equipo directivo, docentes y estudiantes. 

La Jefatura Departamental La Paz también solicitó una reunión con otros organismos para reforzar herramientas de prevención de riesgos.

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