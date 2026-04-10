Un adolescente amenazó con "asesinar a todos" sus ex compañeros de colegio y descubrieron que integra la misma comunidad que el tirador de San Cristobal

Un adolescente de 15 años amenazó con "asesinar a todos" sus ex compañeros de colegio secundario a través de un grupo de WhatsApp, donde enviaba fotos de armas de fuego y audios con amenazas. Deberá permanecer en su domicilio con estrictos controles judiciales.

El joven, identificado como S.P.Y., no concurría al establecimiento, ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires, desde hace dos años. Según la denuncia, tenía previsto ejecutar su plan un miércoles, pero las lluvias frustraron el intento.

La madre de una alumna de 4.° año realizó la denuncia policial el 5 de abril. La DDI local, en conjunto con el Juzgado de Garantías del Joven N.° 2, allanó los domicilios de los padres del menor y secuestró el celular utilizado para las amenazas.

El vínculo con la True Crime Community y el tirador de Santa Fe

Es el segundo caso en pocos días con el mismo patrón: tanto S.P.Y. como el joven que abrió fuego en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe, formaban parte de la True Crime Community (TCC), una comunidad en línea internacional.

Sus integrantes expresan admiración por asesinos en serie, a quienes llaman "héroes", y operan en plataformas abiertas como Discord y Telegram.

La TCC es definida como una "subcultura digital descentralizada y transnacional" que hace circular narrativas de violencia extrema centradas en tiroteos en escuelas.