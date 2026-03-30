"Quería matar a todo su curso": escalofriante audio de un alumno que estaba en la escuela al momento del ataque

Tras el ataque ocurrido en la mañana de este lunes en una escuela de Santa Fe, comenzaron a difundirse audios de estudiantes que relataron el dramático momento vivido. En uno de ellos, un alumno sostuvo que el agresor habría manifestado su intención de atacar a todo su curso.

"El loco mató un nene que iba a primero. Primero le pega el tiro en la espalda y el loco se va agarrando la espalda; le tiró otro y lo mató", se escucha decir al joven, que también estaba en la Escuela Normal Superior N°40 Mariano Moreno, en San Cristóbal. En un video filmado por otros alumnos se perciben los ruidos de los disparos.

En el audio también se menciona que el atacante habría tenido un conflicto días atrás. "Quería matar a uno de sus compañeros del curso que se había peleado la semana pasada, dijo que le daba para matar, no sé qué, y después quería matar a todo su curso y como llegó tarde agarró y... y quería matar a todos", relata el joven en la grabación.

El hecho ocurrió esta mañana y fue protagonizado por un alumno de 15 años, que cursa tercer año, quien ingresó al establecimiento con una escopeta, aparentemente escondida en un estuche de guitarra. Como consecuencia del ataque, un estudiante de 13 años murió y otros resultaron heridos, aunque están fuera de peligro.

El agresor fue reducido por un asistente escolar que logró intervenir y así evitar más víctimas. El alumno fue detendido por personal policial, y la investigación quedó a cargo del fiscal Mauricio Espinoza, quien intenta determinar la procedencia del arma y las posibles motivaciones detrás del ataque.

El ataque ocurrió en la escuela Escuela Normal Superior N°40 Mariano Moreno, en San Cristóbal, Santa Fe (Archivo).

En diálogo con Crónica TV, el defensor de Menores Atilio Álvarez explicó: "Una pelea entre chicos no puede llevar un asesinato normalmente. Cuando aparecen estas cosas es porque hay anormalidades ya sea en el autor, en el ambiente o en situaciones como las que hemos tenido en otros casos que de fácil acceso al arma homicida".

"Acá aparece ya en el curso de la mañana la pieza clave: hubo un aviso anterior. Los chicos siempre avisan", y sumó: "Familia, sociedad y Estado son las tres patas sobre las cuales se apoya el trípode... Acá hay elementos familiares, hay elementos en la comunidad educativa. Yo soy maestro de primer oficio... Tener el oído preparado para escuchar, para darse cuenta de los signos de problema y para prevenir... Acá hemos apostado a la sanción y resulta que la sanción sola no sirve, se necesita más la prevención".