Una nena de 6 años murió a golpear su cabeza contra un banco en el patio de su escuela

Una alumna de 6 años golpeó su cabeza contra un banco de cemento en el patio de su escuela de la ciudad santafesina de Rosario y murió.

La institución educativa, la Escuela N° 117 Islas Malvinas, informó a la Policía que la chica, quien cursaba el primer grado, tropezó por tener los cordones de las zapatillas desatados, pero la familia de la menor cuestionó esa versión y pidió una investigación profunda sobre la causa del deceso.

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La tragedia ocurrió en la tarde del viernes último, pero se conoció en las últimas horas.

Desde la escuela llamaron por teléfono al padre de la nena, Ricardo Maniqueo Cuello, quien acudió velozmente al colegio.

El desgarrador testimonio del padre de la alumna fallecida

En hombre, en declaraciones a radio LT8 consignadas por el diario La Capital, dijo que se comunicaron con él porque su hija, llamada Luna, se había golpeado, sangraba por la nariz y tenía un raspón.

"Pasé por casa, agarré una toalla y una remera, porque supuestamente era leve y, cuando me acerqué a la escuela, veo a la ambulancia y la camilla que entra", relató contó Maniqueo Cuello.

Al ingresar a la escuela, lo derivaron a la Dirección del colegio. Y, desesperado, vio que estaba ahí su hija en gravísimo estado. "No se trataba de un golpecito, como me dijeron", cuestionó.

Poco después, el hombre se subrió a la ambulancia que trasladó a la alumna al Hospital de Niños "Víctor J. Vilela", donde la menor perdió la vida a las 48 horas, luego de que se la tratara de salvar con una operaron de urgencia por un coágulo en la cabeza.

Maniqueo Cuello, consultado por el parte policial con la versión de la escuela sobre la causa del hecho que terminó con la vida de su hija, respondió: "Decía que se pisó los cordones pero, cuando yo la levanté a mi hija del piso de la Dirección, tenía las zapatillas atadas tal cual yo se lo hice cuando salió de mi casa".

El hombre aseguró luego que directivos de la escuela se acercaron al hospital, donde dialogaron con su hermana y tía de la alumna de 6 años.

"Dicen que escucharon que Luna gritó muy fuerte y se acercaron. Te da impotencia que mientan y le echen la culpa a la nena", dijo Maniqueo Cuello, para pedir por último una profunda investigación sobre la causa del deceso.

La pesquisa judicial quedó a cargo del fiscal Matías Edery, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos.

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