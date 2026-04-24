Amenazas en escuelas: alerta por la cantidad de denuncias registradas en Rosario

La muerte de Ian Cabrera (13) en un colegio de la localidad de San Cristóbal fue la "punta del iceberg" de docenas de casos de amenazas de tiroteos en colegios de todo el país. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) advirtió un incremento de estas situaciones en escuelas de la provincia de Santa Fe y hasta el martes se habían registrado cerca de 404 denuncias, con una concentración significativa en Rosario.

Autoridades judiciales santafesinas indicaron que 238 casos fueron reportados en la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario, lo que superó a otras jurisdicciones. En tanto, 75 denuncias se radicaron en las ciudades de Santa Fe, 33 en Venado Tuerto, 23 en Reconquista y 35 en Rafaela.

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Las intimidaciones incluyeron carteles, pintadas y mensajes que advertían sobre posibles tiroteos, en varias ocasiones confirmaron que estuvieron acompañadas por la aparición de armas reales, réplicas o material balístico.

Por eso, las autoridades informaron que las amenazas son investigadas como delitos y se desplegaron medidas para identificar a los responsables. Hasta el martes, se habían realizado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias en distintos puntos de la provincia.

Secuestro de la policía santafesina

Por otra parte y según la información de Rosario 3, en los allanamientos realizados, se secuestraron 51 elementos de interés, incluyendo celulares, computadoras, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido y municiones.

Por el momento, hay 73 personas identificadas en el marco de estas investigaciones, de las cuales 23 de ellas son de Rosario. Además, el 95% de los involucrados son menores de edad, lo que evidenciaría una fuerte presencia juvenil en estos episodios.

Frente a esto, el MPA realizó un llamado a padres y adultos para reforzar las medidas de seguridad en el almacenamiento de armas de fuego y material balístico, y señalaron que estos elementos deben mantenerse bajo llave y fuera del alcance de menores, recordando que la responsabilidad en la guarda es fundamental para prevenir riesgos.



