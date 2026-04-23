El brutal posteo de una alumna que amenazó con un tiroteo escolar: "Preparados para mañana"

Tras la tensión vivida en la localidad bonaerense de Necochea por la aparición de amenazas de tiroteo en una escuela, la policía local realizó un operativo en el cual detuvo a una menor de 16 años.

Todo se inició hace días cuando los directivos del Colegio Cavagnaro encontraron la inscripción "tiroteo" y una fecha en el baño de mujeres por lo que, tras la denuncia, la DDI local, bajo la intervención del fiscal Guillermo Sabatini y el Juzgado de Garantías del Joven N°1, a cargo de la jueza Irigoyen Testa, comenzó una investigación con el seguimiento de publicaciones en redes sociales.

En plena investigación por Internet, los agentes se toparon con otro mensaje intimidante que circuló en grupos de estudiantes, y se trataba de una imagen con armas de fuego y el mensaje: "YA ESTAMOS TODOS PREPARADOS PARA MAÑANA 17/04 TURNO MAÑANA, TARDE Y NOCHE".

Acto seguido, esta pista condujo a los investigadores a un número de celular vinculado a la adolescente que sería alumna del colegio privado.

Allanamientos en dos viviendas





Como resultado, la Justicia dispuso dos allanamientos en domicilios vinculados a la sospechosa. En la primera dirección no se hallaron elementos de interés y en la segunda, la Policía identificó a la menor y a su madre, A. S. N., de 40 años.

Durante la requisa, los agentes secuestraron un teléfono celular, una tarjeta SIM sin chip y una CPU, elementos que serán sometidos a peritajes aunque los agentes no hallaron armas de fuego en la propiedad.

Este es el material secuestrado por la policía (DDI Necochea).

En tanto, la adolescente fue notificada de la imputación en su contra y en presencia de su mamá, en el marco de la causa caratulada como "averiguación de ilícito" e "intimidación pública e incitación a la violencia colectiva". Además, la policía trasladó los elementos secuestrados a la delegación, donde permanecerán a disposición de la investigación.

Otro caso en Moreno





El miércoles se conoció el caso de siete menores que fueron identificados tras amenazas a escuelas de la zona, en medio de una ola de intimidaciones que escaló este jueves a 70 denuncias. En una de ellas, a la Escuela Técnica 4, podían observarse a cuatro estudiantes, en el patio del edificio, posando con armas de fuego.

En una segunda, la directora de la Escuela de Educación Secundaria N° 10 "16 de Septiembre", denunció la existencia de publicaciones en redes sociales, conteniendo amenazas con armas de fuego, de adolescentes que serían alumnos del mismo establecimiento.

En los allanamientos, ejecutados por la DDI de Moreno -General Rodríguez, se secuestró una pistola Bersa, Thunder, calibre .22, una pistola Magtech, modelo 7022, cal .22 y dos rifles de aire comprimido.

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