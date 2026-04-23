Conmoción en una escuela técnica: encontraron una bala en una de las aulas

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 109 "Dr. Hugo Mitoire", ubicada en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, atraviesa momentos de preocupación tras el hallazgo de un proyectil en el interior del establecimiento.

El hecho se suma a una creciente ola de incidentes y amenazas que vienen afectando a distintas instituciones escolares en la región.

El episodio fue descubierto este miércoles, alrededor de las 18:00 horas, en el edificio escolar situado en el barrio Villa Perrando. Según confirmaron fuentes policiales, el personal de limpieza o autoridades del colegio hallaron un cartucho calibre 11.25 apoyado sobre el depósito de un inodoro en el sector del baño de mujeres.

Ante la gravedad del hallazgo, las autoridades directivas activaron de inmediato el protocolo de seguridad y dieron aviso a la Comisaría Segunda de la capital chaqueña. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un proyectil sin percutar.

La bala que fue encontrada en una de las aulas de una escuela de Resistencia, Chaco.

La Policía procedió al secuestro del material bajo las formalidades legales vigentes, iniciando las actuaciones correspondientes para determinar cómo llegó el proyectil al lugar y si existen responsables identificados.

Hasta el momento, no se informaron detenciones ni amenazas previas dirigidas específicamente a esta institución, aunque el clima de tensión persiste entre los padres y docentes.