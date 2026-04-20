"Tengo miedo de volver": el relato de una alumna en medio de la ola de amenazas en las escuelas

Un reto viral con amenazas de muerte y ataques afecta a las escuelas de todo el país, con foco en la provincia de Mendoza. En La Plata, CABA y el Gran Buenos Aires se registraron dos hechos alarmantes: uno invlucra a un adolescente de 17 años, quien llevó una réplica de un revólver a su colegio, y otro fue protagonizado por una chica de 16 que publicó imágenes con un arma en sus redes sociales a modo de amenaza para sus compañeros.

Florencia, una de las alumnas de la escuela donde un joven acudió a clases portando una réplica de un arma, relató a Crónica TV el pánico que sintieron ella y sus compañeros el jueves pasado.

"Entraron los preceptores a avisar que se cancelaba el recreo. Resulta que un chico de tercer año había llevado un arma. Estábamos todos muy asustados. Él mismo la mostraba", explicó la adolescente.

Florencia también reclamó por la falta de acción de las autoridades escolares. "El colegio no hizo nada, nosotros llamamos a la Policía, vinieron y se llevaron al chico", señaló. Y continuó: "Encima se reían, se tomaron a chiste todo. Una preceptora decía riéndose 'este vino a matar a lo que tienen que recursar'".

Según la alumna, los episodios violentos se intensificaron en el último año: "No es por discriminar, pero hay villas cerca del colegio y viene de las mismas familias esas ideas a veces. El año pasado, un chico llevó un cuchillo al colegio, o hubo peleas en la puerta. Como juventud estamos muy mal y las redes sociales meten ideas".

Tras la reciente ola de amenazas en establecimientos educativos, al menos 100 colegios recibieron mensaje intimidatorios. En este marco, la Dirección General de Escuelas pidió que todos esos establecimientos tuvieran custodia policial y ordenó que los chicos lleven los útiles en la mano o en bolsas plásticas para evitar las mochilas.

Hasta ahora son tres las personas imputadas, dos son menores. El adolescente de 17 años fue imputado por el delito de intimidación pública en calidad de autor por llevar a la escuela una réplica de arma de fuego.

En tanto, la madre del menor también fue imputada por "instigadora del delito de intimidación pública", ya que fue la adulta quien le recomendó llevar la réplica.

Pese al accionar de las autoridades, el miedo persiste entre el alumnado y se incrementó el ausentismo. "Tengo miedo de volver al colegio, pero no tengo faltas y no me queda otra que ir", advirtió Florencia a Crónica TV.

"Se supone que el colegio tiene que ser un lugar tranquilo y estamos todos muy asustados. Hay alguno que se lo toman a chiste. La directora, los preceptores, nadie dijo nada. No hubo ningún comunicado", cuestionó la adolescente.

La imagen publicada por una menor el domingo pasado alertó a las autoridades.

Por otro lado, se dio a conocer el caso de una chica de 16 años que publicó en sus redes sociales imágenes en las que se la ve empuñando un arma de fuego, acompañadas de mensajes amenazantes. La joven sería alumna del Colegio Nuestra Señora de Luján, ubicado en calle 59 entre 3 y 4, en la ciudad de La Plata.

Este episodio se suma a otros hechos similares registrados durante la última semana en distintos puntos del AMBA, donde también hubo advertencias con mensajes en baños escolares sobre posibles tiroteos.