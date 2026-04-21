Pánico en un colegio de Recoleta: un alumno de 13 años amenazó con una masacre y allanaron su casa

Una preocupante imagen compartida en redes sociales por un alumno del Colegio Champagnat, en la que se veía un arma y municiones acompañada de una promesa de masacre, desató un fuerte operativo policial en la Ciudad de Buenos Aires.

El adolescente de 13 años aseguró en su estado de WhatsApp que iba a "hacer un tiroteo", lo que obligó a las autoridades educativas a denunciar el hecho de forma inmediata.

La Justicia no tardó en reaccionar ante la gravedad de la amenaza y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, bajo la firma de Julián Ercolini, ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del menor.

Durante el procedimiento realizado el pasado lunes, los efectivos policiales secuestraron un teléfono celular, dos pendrives y una computadora, elementos que ahora serán peritados para determinar el origen de la fotografía y las intenciones reales del estudiante.

Aunque el despliegue buscaba dar con el arsenal exhibido en la red, los investigadores informaron que en el domicilio no se hallaron armas de fuego ni las balas que aparecían en la publicación original.

La situación generó un clima de extrema tensión entre los padres del exclusivo colegio de Recoleta, quienes recibieron un comunicado de la institución intentando llevar calma y asegurando que el protocolo de cuidado se activó apenas se tomó conocimiento del posteo el pasado domingo.

Desde el establecimiento remarcaron que el conflicto está "en proceso de resolución" y buscaron desmarcar el incidente de posibles desafíos virales de plataformas como TikTok.

El caso del Champagnat no es un hecho aislado, sino que forma parte de una alarmante seguidilla de episodios violentos en escuelas porteñas que ya suma cuatro intervenciones policiales en apenas una semana.

Otros hechos

El jueves pasado, en el Instituto Nueva Pompeya cuando un alumno de 14 años les mostró a sus compañeros fotos de un revólver, lo que derivó en una requisa y posterior imputación de su padre.

En ese caso, el hombre admitió que el arma estaba en su casa de Lanús sin los papeles correspondientes, por lo que la Unidad Fiscal Sur decidió secuestrar el revólver calibre 22 y los cartuchos.

El viernes en la Escuela Técnica Raggio, un chico de 14 años manipuló una navaja de 15 centímetros en medio de la clase. Tras dar aviso a los padres y a la policía, intervino la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, que ordenó el secuestro del arma blanca y dio intervención al Ministerio de Educación y al área tutelar.

Ese mismo día, el Normal 10 también fue escenario de un confuso episodio cuando una docente advirtió que un estudiante hacía gestos como si portara una pistola.

Al revisar sus pertenencias, encontraron una réplica de plástico; el menor primero alegó que la usaba para defenderse de alumnos de otro colegio y luego intentó minimizar el hecho diciendo que era un juguete de su hermana menor.