Estudiante amenazó con dispararle a la directora de su colegio y la Policía allanó su casa

Un adolescente de 14 años desató el pánico en un colegio de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires tras publicar un violento mensaje en sus redes sociales. "Si van a hacer tiroteos, tírenle a la directora", escribió el menor. Tras conocerse el posteo, las autoridades escolares realizaron la denuncia.

La Justicia de la jurisdicción logró identificar al autor de la publicación y luego la Policía realizó un allanamiento en la casa del joven.

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Durante el operativo, los efectivos secuestraron el teléfono celular utilizado para la amenaza, dispositivo que será peritado en las próximas horas por especialistas informáticos.

La Justicia investiga al menor bajo la carátula "intimidación pública agravada por incitación a la violencia colectiva". Debido a la gravedad del hecho, el alumno fue suspendido de la presencialidad y deberá seguir el ciclo lectivo de forma virtual.

Desde el establecimiento educativo confirmaron que, ante el peligro generado, es probable que no se le renovará la matrícula para el próximo año. El caso quedó bajo la órbita de la fiscalía de menores de turno.