Hizo una amenaza de bomba en su colegio y la Justicia condenó a sus padres a pagar 3 millones de pesos

Los padres de un adolescente que realizó una falsa amenaza de bomba en la Escuela Secundaria N° 18 de Mar del Plata recibieron un golpe durísimo al bolsillo. La Justicia determinó que la familia deberá pagar 3 millones de pesos para costear el operativo policial desplegado.

El joven realizó la llamada al 911 alertando sobre un explosivo en el establecimiento "Astor Piazzolla". Gracias a las tareas de inteligencia, la Policía rastreó el número y allanó el domicilio del menor en menos de cinco horas.

Prohibido ir con mochila y celular

A raíz del episodio, la dirección del colegio tomó una medida drástica e inédita: los alumnos tienen prohibido ingresar con mochilas y teléfonos. A partir de ahora, solo podrán llevar sus útiles en una bolsa transparente para que el contenido sea visible.

"No vamos a dejar pasar esto como una simple broma de un estudiante", remarcó la directora del establecimiento. Las autoridades buscan evitar nuevos riesgos en un contexto social que calificaron como "extremadamente complejo".

Una "broma" que sale carísima

Desde la fuerza policial advirtieron que los responsables de estas amenazas son identificados rápidamente. Además de las multas millonarias, las familias podrían enfrentar la quita de beneficios sociales y acciones penales por intimidación pública.

Los padres del adolescente implicado aseguraron que se harán cargo de las medidas tomadas en su contra. El operativo incluyó el despliegue de la brigada de explosivos y la evacuación total de la zona, gastos que ahora recaerán sobre el patrimonio familiar.