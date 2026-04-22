La UNQ tras la amenaza de bomba: "Configura un delito de intimidación pública"

La Universidad Nacional de Quilmes difundió un comunicado oficial luego de la amenaza de bomba recibida este martes 21 de abril, hecho que obligó a evacuar el campus y suspender temporalmente las actividades académicas.

"Este martes 21 de abril la Universidad recibió una amenaza de bomba", señala el texto institucional. A partir de esa situación, y "luego de radicada la denuncia y por indicación de la Fiscalía actuante", se dispuso la evacuación del predio desde el mediodía. Durante "un período de dos horas, nuestro campus fue evacuado y las fuerzas de seguridad revisaron el edificio", detallaron.

El operativo concluyó alrededor de las 15, cuando "una vez finalizado el procedimiento de inspección y descartado cualquier riesgo, se permitió el reingreso para retomar las actividades académicas", indicaron desde la universidad.

En el comunicado, la casa de estudios también advirtió sobre la gravedad de este tipo de episodios al remarcar que "esta situación nos invita a seguir reflexionando sobre los riesgos de estas prácticas, que configuran un delito de intimidación pública".

Finalmente, la UNQ expresó su reconocimiento a la comunidad educativa: "Agradecemos a toda la comunidad por sostener un espíritu de cuidado, apostando por un espacio seguro para nuestra vida universitaria".