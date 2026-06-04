Convocatoria a cargos docentes preuniversitarios de la UNQ

La Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes (ESET-UNQ), ubicada en Francia 1714, Ezpeleta, informó que se encuentra abierta hasta este 8 de junio la convocatoria para la cobertura de cargos docentes en condición de interinos y suplentes para el próximo ciclo lectivo.



La búsqueda está orientada a profesionales que deseen incorporarse al plantel de docentes preuniversitarios de la institución, tanto en áreas de formación general como técnica.

La primera convocatoria corresponde a un cargo suplente de Profesor/a de Prácticas del Lenguaje, con una carga horaria de seis horas reloj semanales. La persona seleccionada tendrá a su cargo el dictado de clases en 2° año del Ciclo Básico y en 5° año del Bachillerato en Comunicación del Ciclo Superior. Los horarios establecidos son los jueves de 8:30 a 10:00, de 10:40 a 12:40 y de 13:20 a 14:20, además de los viernes de 8:30 a 10:00. Quienes se postulen deberán presentar currículum vitae y una secuencia didáctica.

Por otra parte, la segunda convocatoria está destinada a cubrir un cargo interino de Ayudante de Técnicas Avanzadas de Programación, con una carga horaria de cuatro horas reloj semanales. El puesto corresponde al espacio curricular Técnicas Avanzadas de Programación de 6° año de la Tecnicatura en Programación del Ciclo Superior. Las clases se desarrollan los lunes de 8:30 a 10:30 y los martes de 10:40 a 12:40. En este caso, los aspirantes deberán presentar únicamente su currículum vitae.

Desde la institución señalaron que entre los requisitos excluyentes se encuentra poseer título universitario o terciario de profesor/a, o bien contar con un título universitario de al menos cuatro años de duración acompañado de formación pedagógica acreditable.

Asimismo, se valorarán antecedentes docentes comprobables -preferentemente con una experiencia mínima de cuatro años-, trayectoria profesional vinculada al área de incumbencia y antecedentes de desempeño en la propia ESET en funciones relacionadas con el Ciclo Básico.