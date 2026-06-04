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Jueves, 4 de junio de 2026

Taller de IA para el desarrollo de apps en Quilmes: dónde, cuándo y cómo inscribirse

La propuesta está orientada a quienes buscan adquirir conocimientos sobre el desarrollo de soluciones digitales con asistencia de Inteligencia Artificial.

Redacción FMQ
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El Municipio de Quilmes, a través de Quilmes TEC, llevará adelante un taller gratuito de Inteligencia Artificial destinado a personas interesadas en aprender a crear sus propias aplicaciones y herramientas digitales mediante el uso de tecnologías basadas en IA.

La capacitación se realizará este viernes 5, de 14 a 17 horas, en la sede de Quilmes TEC, ubicada en la intersección de Lamadrid y Martín Rodríguez, en Quilmes Oeste.

La propuesta está orientada a quienes buscan adquirir conocimientos sobre el desarrollo de soluciones digitales con asistencia de Inteligencia Artificial, una de las tecnologías con mayor crecimiento e impacto en distintos ámbitos laborales, educativos y productivos.

Desde la organización informaron que la actividad será presencial, gratuita y con cupos limitados. Los participantes podrán acceder a herramientas y conceptos básicos para comenzar a diseñar aplicaciones y proyectos tecnológicos aprovechando las capacidades que ofrecen las plataformas de IA.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para promover la formación tecnológica y acercar nuevas oportunidades de capacitación a vecinos y vecinas del distrito. Las personas interesadas podrán obtener más información e inscribirse a través de los canales oficiales de Quilmes TEC.

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