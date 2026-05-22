Javier Milei presentó el primer Gemelo Digital Social

El Gobierno de Javier Milei lanzó este viernes el primer Gemelo Digital Social, una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) promovida por el Ministerio de Capital Humano.

La presentación fue realizada por el Presidente con un posteo en su cuenta de la red social X, en el que sostuvo que, de esta forma, "Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera".

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En la publicación, en la que además adjuntó un video, el jefe de Estado manifestó que así el país "lidera el futuro social".

ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA

Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social.

El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq May 22, 2026

"El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. MAGA. VLLC!", resaltó el líder de La Libertad Avanza.

En el video se ven diversas imágenes con una voz en off que indica que "por primera vez Argentina lidera un cambio de paradigma en políticas sociales con Inteligencia Artificial", al tiempo que expresa que "antes había información dispersa, decisiones sin precisión y fragmentación institucional".

Y añade: "El futuro empieza hoy. El primer Gemelo Digital Social para simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones en tiempo real. Políticas basadas en evidencia, múltiples fuentes, única base de datos".

Luego, explica que se trata de "IA que identifica lo relevante, proyecta escenarios y convierte la experiencia social", lo que representa una "inteligencia pública" con "una sola visión" y "múltiples dimensiones".

Asegura que se trata del "primer sistema que ayuda a predecir el futuro desde la infancia hasta la autonomía, anticipando el impacto social de cada etapa".

Como cierre, sostiene: "Convocamos a los principales actores del mundo con el primer modelo global que permite tomar mejores decisiones liderado por el Ministerio de Capital Humano. De la resistencia reactiva al Estado que anticipa".