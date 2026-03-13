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LO MATÓ

La IA simuló el sorteo de la Copa Libertadores 2026: el durísimo grupo que le tocó a Boca y

En el simulacro, el Xeneize enfrentaría a su histórico verdugo y a dos equipos importantes. Además, la compleja zona que le tocó a Central en el este juego.

La Copa Libertadores 2026 comenzará a desandar su camino con el sorteo que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo y, en la antesala de la ceremonia, la Inteligencia Artificial hizo su simulación en el que se conoció cuál sería el destino de los 32 equipos participantes.

Para este "juego", Gemini conformó los bolilleros con los datos conocidos: que Flamengo será el cabeza de serie del Grupo A por ser el último campeón y, además, tuvo en cuenta que los cuatro equipos provenientes del repechaje (DIM, Deportes Tolima, Sporting Cristal y Barcelona) no ingresan en la restricción de un (1) equipo del mismo país por grupo.

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En el simulacro, la IA ubicó a Boca en el Grupo B junto con Corinthians -su histórico verdugo-, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Guayaquil, uno de los clubes que demostró mucha peligrosidad en las fases preliminares y que, como dato de color, tiene al Pipa Benedetto entre sus filas

En tanto, los demás elencos argentinos tuvieron, a priori, un grupo bastante accesible, a excepción de Rosario Central, que según la IA, lo comparte con Palmeiras, Cerro Porteño y Deportes Tolima.

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CÓMO QUEDARON CONFORMADOS LOS GRUPOS PARA LA LIBERTADORES 2026 SEGÚN LA IA

-Grupo A: Flamengo (BRA), Libertad (PAR), Junior (COL) y Universidad Central (VEN)

-Grupo B: Boca Juniors (ARG), Corinthians (BRA), Universidad Católica (CHI) y Barcelona (ECU)

-Grupo C: Palmeiras (BRA), Cerro Porteño (PAR), Rosario Central (ARG) y Deportes Tolima (COL)

-Grupo D: Peñarol (URU), Lanús (ARG), Santa Fe (COL) y Mirassol (BRA)

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-Grupo E: L.D.U. Quito (ECU), Estudiantes LP (ARG), Always Ready (BOL) y Sporting Cristal (PER)

-Grupo F: Nacional (URU), Bolívar (BOL), Coquimbo Unido (CHI) y Platense (ARG)

-Grupo G: Fluminense (BRA), Universitario (PER), Deportivo La Guaira (VEN) e Indep. Rivadavia (ARG)

-Grupo H: Indep. del Valle (ECU), Cruzeiro (BRA), Cusco (PER) y Ind. Medellín (COL)


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