Boca presta atención: así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores

Con la victoria de Independiente Medellín ante Juventud de Las Piedras, la Copa Libertadores 2026 le puso fin a las instancias previas y tiene todo dispuesto de cara al sorteo de la fase de grupos.

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Tanto es así que ya quedaron confirmados los bombos para el evento del próximo jueves 19 de marzo, en el que se armarán las zonas.

Entre los cabezas de serie del bolillero 1, Boca acompaña a equipos como Flamengo, vigente campeón, Palmeiras y Peñarol, entre otros. Esa ubicación permite que el Xeneize no tenga, al menos en el inicio de su camino, choques con pesos pesados u otros clubes de la Liga Profesional.

El resto de los argentinos empieza a vislumbrarse en el segundo pote, donde están Lanús y Estudiantes de La Plata, mientras que en el bombo 3 se encuentra Rosario Central.

Además, en el bolillero 4, la lista de representantes de nuestro país se completa con la aparición de Independiente Rivadavia y Platense.

%uD83D%uDE4C ¡Los bolilleros del sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores! El jueves se define el camino a la #GloriaEterna pic.twitter.com/HQCqAvF8Yw — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 13, 2026

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Una vez definido el destino de los 32 participantes que irán por la máxima gloria continental, lo próximo será la largada oficial, pautada para el martes 7 de abril.