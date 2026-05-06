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Estudiantes de La Plata rescató un punto ante Cusco FC y salvó su invicto en la Copa Libertadores

Por la fecha 4 del Grupo A, Estudiantes de La Plata igualó frente a Cusco FC y continúa sin perder en lo que va de la Copa Libertadores 2026.

EBalmaceda

Por la fecha 4 del Grupo A, Estudiantes de La Plata igualó 1-1 como visitante ante Cusco FC y mantuvo su invicto en la Copa Libertadores 2026.

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No fue un partido fácil para el Pincha, debido a que en el primer tiempo, el conjunto local dominó el juego e hizo trabajar más de la cuenta a Fernando Muslera.

Después de varios intentos, el elenco incaico abrió el marcador a los 35 minutos gracias al gol del argentino Lucas Colitto.

Ya en el complemento, los dirigidos por Alexander Medina reaccionaron y comenzaron a hacer pie.

Tanto es así que, a los siete minutos, Fabricio Pérez se animó y estrelló un fuerte derechazo contra el caño derecho del arco rival.

Finalmente, cinco minutos más tarde, Tiago Palacios construyó una buena combinación con Mikel Amondarain y selló el empate.

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Con este resultado, Estudiantes alcanzó los seis puntos y quedó a uno del líder Flamengo, que mañana enfrentará a Independiente Medellín en Colombia. Respecto a ese enfrentamiento, el León precisa la victoria del Mengao para no ceder la segunda ubicación.

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