Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Estudiantes de La Plata recibe hoy martes a Cusco FC, desde 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El árbitro será José Cabero Rebolledo, quien estará acompñado por sus asistentes Claudio Urrutia y Alejandro Molina, mientras que Cristian Garay ocupará el rol de cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Rodrigo Carvajal y Juan Serrano del AVAR. El argentino Sergio Viola participará como asesor de árbitros.

El Pincha puede presumir de atravesar un buen momento al ubicarse segundo de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina con 24 puntos. En la Libertadores, igualó 1 a 1 en su visita a DIM de Colombia.

El técnico Alexander Medina tiene a disposición a Guido Carrillo, Fernando Muslera, Adolfo Gaich, Lucas Alario y José Sosa, entre otros para imponerse ante el conjunto peruano. Ramiro Funes Mori salió lesionado ante los colombianos y se desconoce si estará disponible.

Cusco FC llega descansado ya que no hubo actividad en la Liga 1 de 2026. A nivel continental buscará conseguir un triunfo tras la escandalosa derrota ante Flamengo.Alejandro Orfila mandará a sus mejores hombres para lograr la hazaña, por lo que Facundo Callejo, Lucas Colitto y Nicolás Silva estarán desde el inicio.

Probables formaciones de Estudiantes vs. Cusco FC por Copa Libertadores

Estudiantes: Fernando Muslera, Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwin Cetré, Facundo Farías y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina

Cusco FC: Pedro Díaz, Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolivar, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto, Nicolás Silva, Gabriel Carabajal y Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila

Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Cusco FC por Copa Libertadores

El partido entre Estudiantes de La Plata y Cusco FC por la Copa Libertadores será televisado por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.