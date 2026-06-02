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Fin de ciclo: Boca confirmó la salida de Claudio Úbeda

Boca Juniors publicó en sus redes sociales un comunicado para anunciar la salida de Claudio Úbeda.

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 A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, Boca anunció la salida de Claudio Úbeda como entrenador del primer equipo.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", publicó el Xeneize.

Ante este panorama, Juan Román Riquelme ya trabaja en contratar a un nuevo DT. 

El plantel vuelve de sus vacaciones el 18 de junio, por lo que el entrenador elegido debería estar definido para esa fecha, cuando comenzará la pretemporada.

Desde que asumió en Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, fueron 32 los partidos que dirigió Úbeda: obtuvo 17 triunfos, 7 empates y 8 derrotas.

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