Racing hoy: los cambios que planea Gustavo Costas para tratar de pegar el golpe de escena ante Estudiantes de La Plata en UNO

Después del papelón que Racing hizo en Copa Sudamericana en Brasil, con otra presentación errática de parte de sus futbolistas, que han acumulado muchísimas malas decisiones en este último tiempo, la Academia deberá afrontar el domingo un partido que, dentro del oscuro panorama, podría llegar a ser bisagra.

Con la clasificación en el certamen continental pendiendo de un hilo, la mayor posibilidad se le presente, tal vez, en el escenario local, en el cual se medirá con Estudiantes de La Plata, en UNO. Un partido que para el plantel Albiceleste es tomado como una especie de revancha, tras lo sucedido hace unos meses en Santiago del Estero, donde el León se lo deglutió en la tanda de los penales y lo dejó sin el Clausura 2025.

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Y por estas horas, el entrenador Gustavo Costas piensa en el armado del equipo para el compromiso del domingo, por los octavos de final del Apertura 2026, en la búsqueda del triunfo que se le niega desde hace siete partidos (cuatro empates y tres derrotas).

Tras el regreso de Río de Janeiro, el grupo retomó los entrenamientos este viernes por la mañana y si bien no hubo una práctica de fútbol porque se trabajó en espacios reducidos y regenerativos, el DT planea cambios, los cuales se imponen fecha tras fecha dado los bajos rendimientos de parte de los protagonistas.

Aparte de ello, la Academia tendrá como bajas al lateral Ezequiel Cannavo y Baltasar Rodríguez. El defensor se perderá el segundo encuentro consecutivo por un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha, mientras que el mediocampista deberá cumplir con una fecha de suspensión por haber llegado a cinco amarillas en el magro empate con Huracán. De todas maneras, la salida del producto del Tita Mattiussi se imponía dadas las pésimas determinaciones que el mediocampista tomó en los últimos cotejos.

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Con respecto a la caída ante Botafogo, el DT podría echar mano de Franco Pardo o de Nazareno Colombo para reemplazar a Agustín García Basso (quedó retratado por su infantil blooper), de Bruno Zuculini por Alan Forneris y Matías Zaracho jugará por el mencionado Baltasar Rodríguez.

En tanto, con Gastón Martirena ya recuperado de la dolencias física que lo marginó del cruce con el Quemero en el Coliseo de Cemento (aunque su performance en Brasil estuvo en observación), el DT podría inclinarse por una línea de tres/cinco en el fondo, como plantó en Río de Janeiro.

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El posible once de Racing para enfrentarse a Estudiantes sería con Facundo Cambeses; Franco Pardo o Nazareno Colombo, Santiago Sosa y Marco Di Cesare; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Toto Fernández y Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez.

Con este intrincado panorama y con un sinfín de rumores dando vueltas, Racing viajará a La Plata para tratar de dar la nota y apoderarse de los títulos de los portales, justamente ante el trabajado y experimientado Estudiantes de La Plata. ¿Podrá? Solo depende de que sus jugadores dejen de tomar malas e infantiles decisiones, las que lo llevaron a este oscuro momento sin victorias y con cuestionamientos que le caen, incluso, al propio Gustavo Costas.