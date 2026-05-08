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Tras el escándalo, Real Madrid inició gestiones para traer a José Mourinho

La dirigencia del Real Madrid se puso en contacto con José Mourinho, actual entrenador del Benfica.

 El escándalo entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni no hizo más que agravar una crisis interna actual en el Real Madrid. Tras esto, la dirigencia empieza a tomar cartas en el asunto.

Todos indica que el ciclo de Álvaro Arbeloa se terminará y no continuará como entrenador la próxima temporada. Bajo ese contexto, para sucederlo apareció un nombre de peso: José Mourinho

Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, la dirigencia ya inició contactos directos con el actual DT del Benfica en una operación impulsada por el propio Florentino Pérez.

Dentro del equipo español consideran que el contexto actual requiere un entrenador con experiencia, personalidad fuerte y capacidad para controlar un vestuario dividido.

El portugués ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que conquistó tres títulos.

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