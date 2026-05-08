Real Madrid comunicó la dura sanción para Valverde y Tchouaméni tras el escándalo

Justo antes del clásico frente a Barcelona, Real Madrid atraviesa uno de los momentos más escandalosos de su historia a raíz de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante los últimos días.

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Tras ese hecho que revolucionó al vestuario, la Casa Blanca abrió un expediente disciplinario y, este viernes, decidió aplicarle un castigo ejemplar al uruguayo y al francés.

"Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", informó la institución mediante un comunicado.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

Así las cosas, y después de que los involucrados hayan reconocido el conflicto y pedido disculpas por ello, el Merengue le pone punto final al hecho. De hecho, no habrá una sanción relacionada con lo futbolístico.

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