Video: Qué hizo Mbappé tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni que conmueve al Real Madrid

En la víspera del clásico ante Barcelona en el el Camp Nou, Real Madrid atraviesa una tormenta de gran magnitud. Justo en la previa del encuentro que podría consagrar al Blaugrana en LaLiga ya que le lleva 11 puntos al Merengue con doce en juegos, la Casa Blanca implosionó.

Y el francés Kylian Mbappé volvió a estar en el foco de las críticas luego de un jueves plagado de polémica por la fuerte pelea entre Aurelién Tchouaméni y Federico Valverde, que terminó con el volante uruguayo hospitalizado y con expedientes disciplinarios para ambos futbolistas.

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El fuerte cruce entre el mediocampista Galo y el Charrúa obligó al club a tomar medidas y hubo una reunión en el vestuario de la que participaron todos. A la salida, Mbappé se retiró solo en su auto y las cámaras lo captaron riéndose a carcajadas, imagen que rápidamente se volvió viral y generó muchísima molestia entre los fanáticos.

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%uD83E%uDD23 MBAPPÉ ABANDONA VALDEBEBAS 'PARTIÉNDOSE de RISA'.



%uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 El francés ha completado hoy parte del entrenamiento con el grupo. pic.twitter.com/nVcMLKiX1d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Es que en los últimos días, el delantero estrella del Real había sido noticia por una discusión con el ayudante del entrenador Arbeloa, luego que le cobraran un offside en uno de los ejercicios del entrenamiento. Horas más tarde, un grupo de hinchas del elenco de la Casa Blanca lanzó una campaña digital bajo el lema "Mbappé Out".

Esta situación llamó la atención de los Merengues que no tardaron en sumarse a la iniciativa y dejaron sus expresiones vía online: "Madridistas, haz que tu voz se escuche. Si cree que el cambio es necesario, no te quedes en silencio, firma esta petición y muestra que lo que tu piensas es lo mejor para el futuro del club". Es tan grande el disgusto de la afición madridista con Kiki, que la petición superó las dos millones de adhesiones en pocas horas.