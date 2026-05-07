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TODO MAL

Valverde terminó en el hospital tras otra discusión con Tchouaméni y Real Madrid es un cabaret

Tras la discusión que tuvieron en las últimas horas, la situación entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni escaló y el uruguayo terminó en el hospital. A esta hora Real Madrid está hecho un polvorín.

EBalmaceda

Real Madrid está a punto de culminar una temporada que será olvidable porque no sumará títulos y el vestuario está repleto de problemas.

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Tanto es así que, luego de la discusión que protagonizaron ayer, la situación entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni escaló a niveles insólitos.

Según reportó Marca, el uruguayo se negó a darle la mano al francés cuando llegó este jueves a Valdebebas y le propinó varias faltas durante la práctica.

Al terminar el ensayo, se trenzaron en los vestidores y, mientras intentaban separarlos, el volante charrúa sufrió una contusión y un corte en la cabeza que lo obligó a ser hospitalizado.

Sin embargo, desde el entorno del futbolista oriental desmintieron el hecho y aseguraron que acudió a un centro médico debido a que el golpe se produjo en el campo de juego y el protocolo para esos casos así lo requiere.

En ese contexto, lo más probable es que la comisión directiva del Merengue abra un expediente disciplinario y castigue severamente a ambos implicados.

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Para colmo de males, el próximo domingo se jugará el clásico frente a Barcelona, que podría consagrarse campeón en el Camp Nou. La Casa Blanca se llenó de nubes negras.

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