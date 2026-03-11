La serie de marcas que consiguió Federico Valverde tras su triplete en la victoria de Real Madrid ante Manchester City por la Champions League

Por la ida de los octavos de final, Real Madrid tuvo una de esas noches memorables en la Champions League y derrotó 3-0 a Manchester City con una figura excluyente: Federico Valverde.

El volante uruguayo anotó el hat-trick con el que el Merengue aplastó a los Cityzens y consiguió varias marcas en la historia del torneo.

En primera instancia, Pajarito se convirtió en el segundo jugador de su país en convertir un triplete en toda la historia del certamen, después de lo que hizo Walter Pandiani en Deportivo La Coruña durante la edición de 2000/01.

Por otra parte, el charrúa se sumó a Lionel Messi, Sergio Agüero, Kylian Mbappé y otros tres jugadores como los únicos que le propinaron esa cantidad de tantos a un equipo dirigido por Pep Guardiola, siendo el único que lo logró en un primer tiempo.

Además, Valverde entró en la lista de quienes festejaron por triplicado durante los primeros 45 minutos de un mata-mata, siguiendo los pasos de Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland y Anthony Gordon, con la particularidad de que es el único centrocampista.