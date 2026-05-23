Simeone elogió a Guardiola tras su salida del Manchester City: "Seguramente es el mejor entrenador del mundo"

Diego Simeone dejó de lado cualquier rivalidad histórica con Josep Guardiola y le dedicó un elogio contundente tras el final del ciclo del español en Manchester City.

En la conferencia de prensa previa al partido entre Atlético de Madrid y Villarreal CF por el cierre de temporada de LaLiga, el entrenador argentino reconoció públicamente su admiración por Pep.

"Lo de Guardiola ha sido un trabajo increíble, como es él. Seguramente el mejor entrenador del mundo en estos momentos, por su capacidad de reinventarse, por su capacidad de ganar, porque esto va de ganar", afirmó Simeone ante los medios.

Además, el Cholo destacó la exigencia constante de dirigir a un club de máxima presión competitiva como el City: "Está en un equipo donde llegan todos jugadores buenos, es lo que todos decimos, pero tenés que ganar".

Simeone también valoró la continuidad del éxito del técnico catalán a lo largo de los años y remarcó su mentalidad competitiva: "No es fácil ganar. Él lo ha repetido y repetido. Vuelve a empezar y lo repite otra vez. Eso habla por sí solo de la jerarquía y calidad que tiene en su labor".

Por último, el entrenador del Atlético le dejó un mensaje de apoyo de cara al futuro: "Le deseo lo mejor en su vida. No creo que esté mucho tiempo parado. Seguro que uno o dos años pasarán rápido para volver, porque es del fútbol".

Las declaraciones sorprendieron por el historial de cruces entre Simeone y Guardiola en competencias europeas, donde ambos entrenadores quedaron marcados como referentes de estilos futbolísticos opuestos.