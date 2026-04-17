La contundente frase de Pep Guardiola a horas del cruce de Manchester City ante Arsenal que podría decidir la Premier League

Durante los últimos años, la Premier League se ha convertido en uno de los torneos más atrayentes y es por ello que la lucha por el título concita muchísima atención. Y en la recta final, este fin de semana se producirá un duelo tremendo: Manchester City recibirá a Arsenal, por la fecha 33° del certamen inglés.

Con pocas jornadas por delante, el equipo de Mikel Arteta lidera el certamen con 70 puntos, seis más que los Citizens, que suman 64 pero tienen un partido pendiente. Por eso, el cruce de este domingo a las 12:30 (hora argentina) en el Etihad Stadium podría decirse que sería como una final anticipada.

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En conferencia de prensa, Pep Guardiola, el DT del equipo de Manchester, fue claro y contundente: "Si perdemos, se acabó". Sin dudas, una frase que grafica la presión que tendrán los locales por intentar acercarse al elenco que lideró todo el torneo.

"Seis puntos no es poca diferencia, pero tenemos posibilidades de lograrlo. Ahora depende de nuestro comportamiento, y todo se decidirá", apuntó el español.

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Pero no todo se centró en el cruce con el representante londinense, sino que Guardiola habló también respecto al calendario que le resta al City. "Nuestro calendario es terrible, diría yo: Everton fuera de casa, Bournemouth fuera de casa, Aston Villa el último partido en casa...", detalló Pep e hizo hincapié en que "hay que rozar un nivel altísimo para ganarle a este rival".