Manchester City cruzó a Riquelme y terminó con el sueño de llevar a Haaland al Real Madrid

Este domingo, Real Madrid celebrará unas nuevas elecciones en las que el oficialista Florentino Pérez es el máximo candidato para continuar en la presidencia. En ese marco, su competidor sufrió un duro revés.

Se trata de Enrique Riquelme, quien en su intento de imponerse en las urnas, prometió la llegada de Erling Haaland, artillero del Manchester City.

Sin embargo, el club inglés emitió un comunicado en el que descartó esa posibilidad de manera tajante.

"Las historias que han surgido de España respecto al futuro de Erling Haaland son falsas. No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe cláusula contractual que lo permita", sentenció la institución británica.

Pero además, debido al "uso de imagen" del noruego, tampoco descartó la posibilidad de iniciar acciones legales contra el empresario español.

"Estamos considerando una acción legal por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto", adelantó.

Para colmo de males, el padre del futbolista escandinavo también salió al cruce de Riquelme en las últimas horas y aseguró que nada de lo que se dijo "es verdad".

"Todo muy entretenido, pero no es verdad. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones del Real Madrid", expuso Alf-Inge Haaland.

La postura del Manchester City es clara: con las salidas de Pep Guardiola y Bernardo Silva, no dejará ir a quien hoy es su máxima figura.